Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - "Falsche Polizeibeamte" erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Sögel (ots)

Am Montag kam es in der Zeit zwischen etwa 11 Uhr bis 14 Uhr im Bereich der Sprakeler Straße zu einem Schockanruf durch sog. "falsche Polizeibeamte". Hierbei konnten die Täter der Geschädigten vorgaukeln, dass in unmittelbarer Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden und ihr Vermögen hierdurch gefährdet sei. Die Geschädigte deponierte daraufhin Bargeld in einer Tüte an der Grundstücksmauer. Eine unbekannte, männliche Person näherte sich aus der Ortsmitte zu Fuß, nahm das Geld an sich und entkam unerkannt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen, die sich im genannten Zeitraum im Bereich Sprakeler Straße zu Fuß oder im Zusammenhang mit einem Pkw mit vermutlich auswärtigen Kennzeichen aufgehalten haben, machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass diese niemals um Geldbeträge bitten wird. Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen ggf. einfach auf, übergeben Sie jedoch in keinem Fall Geld an unbekannte Personen. Im Zweifel wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell