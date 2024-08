Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen gesucht

Salzbergen (ots)

Am Montag kam es auf der A30 bei Salzbergen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Lkw beabsichtigte gegen 7.30 Uhr den dortigen Rastplatz in Richtung Osten zu verlassen. Vermutlich hatte der Fahrer zuvor versäumt er seinen Auflieger auf der Sattelzugmaschine zu sichern. Dieser löste sich vom Zugfahrzeug und rollte in die Schutzplanke. Der Fahrer entfernte sich anschließend unvermittelt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

