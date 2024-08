Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Absperrbarke beschädigt

Haren (ots)

Am Sonntag zwischen 13.00 und 15.55 Uhr wurde die Absperrschranke an der Schlossallee beim dortigen Freizeitzentrum in Höhe der Autobahnbrücke von unbekannten Tätern mutwillig beschädigt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren (Tel.: 05932/72100) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell