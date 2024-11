Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Kabeldiebstahl und Zerstörung in Kiesgrube

Nettetal-Leuth (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag,15.11.2024, und Montagmorgen, 18.11.2024, drangen unbekannte Täter auf das Gelände einer Kiesgrube an der Straße Am Hotschgraf in Leuth ein. Es wurden mehrere Kabel und andere Gegenstände entwendet. Außerdem wurden vor allem die dortigen Arbeitsmaschinen unbrauchbar gemacht. Haben Sie Hinweise zu den möglichen Tätern? Haben Sie verdächtige Personen dort gesehen? Hinweise gerne an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /js

