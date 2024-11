Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Blauer Porsche gestohlen - Hinweise erbeten

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht vom Sonntag, 17.11.2024, auf Montag, 18.11.2024, verschafften sich ein oder mehrere Täter Zugang zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses auf der Kaiserstraße in St. Tönis. Dort wurde ein blauer Porsche Macan mit Krefelder Kennzeichen entwendet. Wer hat am Wochenende oder in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an das Kriminalkommissariat 2. /js (1016)

