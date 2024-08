Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Trunkenheitsfahrt

Stadthagen (ots)

(bae)Am 24.08.2024 um 11:50 Uhr wird durch einen Zeugen mitgeteilt, dass auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Stadthagen an der Jahnstraße ein Pkw stehe. In dem Skoda, der in der prallen Sonne stehe, läge ein Mann, der eventuell Hilfe benötige. Vor Ort kann durch die Polizei in dem Pkw ein 37-jähriger Stadthäger festgestellt werden. Er liegt auf der Rücksitzbank in dem geschlossenen Pkw. Auf lautes Klopfen, reagiert der Stadthäger und steigt aus, sofort kann durch die Polizisten starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Zuerst gibt der Stadthäger an, dass er bereits seit mehreren Stunden dort stehe und schlafe. Aufgrund der hohen Temperaturen, zu diesem Zeitpunkt bereits 27 Grad, erscheint es unglaubwürdig, dass der Stadthäger bereits seit Stunden in seinem Pkw in der prallen Sonne geschlafen haben will. Zusätzlich meldet sich dann noch ein Zeuge, der angibt, dass er gesehen habe, wie der Stadthäger gefahren sei. Daraufhin wird ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergibt einen Wert von 2,78 Promille. Neben der durchgeführten Blutprobe wurde auch der Führerschein des Stadthägers beschlagnahmt. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

