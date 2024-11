Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Unbekannte stehlen roten VW-Bus - Sicherstellung in den Niederlanden

Tönisvorst (ots)

Zwischen Donnerstag, 21.00 Uhr, und Freitag, 07.30 Uhr, stahlen Unbekannte auf der Dresdener Straße in St. Tönis einen roten VW Multivan. Das Fahrzeug konnte am Wochenende in Eygelshoven in den Niederlanden geortet und sichergestellt werden. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Diebstahl möglicherweise beobachtet haben, und Hinweise zu Tatverdächtigen geben können oder das Fahrzeuge im tatrelevanten Zeitraum beobachtet haben. Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (1013)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell