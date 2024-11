POL-VIE: Tönisvorst: Radfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Grefrath (ots) - Am Freitag wurde zur Mittagszeit zwischen 11:45 und 12:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am schwarzen Graben in Grefrath-Oedt eingebrochen. Während der Abwesenheit der Bewohner gelangten unbekannte Täter nach dem Aufbrechen der Garage in den Gartenbereich. Nach dem Aufhebeln der Terrassentüre konnten die Täter das Objekt betreten und vollständig durchsuchen. Die Täter konnten unerkannt ...

