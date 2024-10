Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch-Pinneberg - Drei Pkw-Diebstähle in einer Nacht - Polizei nimmt Täterin fest - ein Pkw bei Verkehrsunfall mit Totalschaden - Polizei bitte um Zeugenhinweise

Tornesch-Pinneberg (ots)

Zwischen dem 18.10.2024 (Freitag) und dem 19.10.2024) ist es in Tornesch und Pinneberg zu gleich drei Diebstählen von Pkw gekommen. In einem Fall verunfallte ein Pkw in Brandenburg und in einem zweiten Fall wurde ein entwendeter Pkw zur Kontrolle auf der A 24 gestoppt und die Fahrerin festgenommen.

Ein Fall ereignete sich im Tornescher Bültenweg. Dort entwendeten unbekannte Täter einen Audi-Q 5 mit Pinneberger Kennzeichen und einem Wert von ungefähr 34.000,- Euro. Einsatzkräfte der Polizeistation Uetersen erhielten am 19.10.2024 (Samstag) um 04.43 Uhr den Auftrag einer Überprüfung am Tatort, ob es dort zu einem Pkw-Diebstahl gekommen war. Hintergrund für diese Annahme war ein Verkehrsunfall auf der BAB 24 in Brandenburg. Dort war der genannte Pkw verunfallt und mit angeblichem Totalschaden an der Mittelleitplanke festgestellt worden. Ein Fahrzeugführer sei zu Fuß flüchtig. Tatsächlich stellten die Beamten aus Uetersen bei der Überprüfung der Halteranschrift dann den Diebstahl des Fahrzeuges fest. Der Pkw ist ab Freitag (18.10.2024) um 13.00 Uhr - Samstag (19.10.2024) ca. 02.30 Uhr) aus dem zum Haus gehörenden Carport entwendet worden.

Eine weitere Tat in Tornesch ereignete sich in der Hexenkoppel. Hier wurde ein Audi Q 7 mit Pinneberger Kennzeichen von der Grundstücksauffahrt entwendet. Der Tatzeitraum beginnt hier am Freitag (18.10.2024) ab 21.30 Uhr. Um 03.43 Uhr in der Nacht (Samstag, 19.10.2024) ist der Pkw dann durch Kräfte des Autobahnpolizeirevieres Ratzeburg auf der Ratsstätte Gudow Süd kontrolliert worden. Nachdem die Beamten der Polizeistation Uetersen auch in diesem Fall die Halteanschrift aufgesucht und den Diebstahl bestätigen konnten, nahmen die Beamten der Autobahnpolizei die Fahrerin vorläufig fest und stellten den Pkw sicher. Die Frau wird sich nun in einem Strafverfahren wegen schweren Bandendiebstahls verantworten müssen.

Ein dritter Fall ereignete sich in der Zeit vom 18.10.2024 (Freitag) 09.00 Uhr - 19.10.2024 (Samstag) 16.00 Uhr. In diesem Fall entwendeten unbekannte Täter einen grauen Kia Sportage mit einem Zeitwert von ca. 30.000,- Euro in der Pinneberger Rabenstraße. Der Pkw wurde auf dem Parkplatz vor der Wohnanschrift ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Am Folgetag, als der Fahrzeughalter sein Pkw erneut nutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Weitere Hinweise zu dieser Tat liegen derzeit noch nicht vor.

Für alle drei Fälle werden die Ermittlungen bei der Kriminalpolei Pinneberg, beim dortigen Sachgebiet für komplexe Ermittlungen, geführt. Sachdienliche Hinweise zu den Tagen können dort über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de gegeben werden.

