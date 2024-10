Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Großenaspe - Täter schlägt Scheibe am Einfamilienhaus ein und flüchtet vom Tatort - Polizei sucht weitere Zeugen

Großenaspe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (17.10.2024) ist es in der Brokenlander Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der unbekannte Täter flüchtete im Anschluss vom Tatort.

Um 16:10 Uhr vernahm ein aufmerksamer Nachbar ein lautes Klirren und schaute beim Nachbarhaus nach dem Rechten. Dort traf er auf eine männliche Person, die beim Erblicken fluchtartig das Grundstück verließ.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zum Ergreifen des Täters.

Die bisher unbekannte Person beschrieb der Zeuge in einem ungefähren Alter von 35 Jahren, der auffällig komplett mit beiger Kleidung und weißen Schuhen bekleidet war. Zudem trug er eine schwarze Mütze.

Das tatbetroffene Fenster wurde zerstört.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg und fragt, wer eine Person in der Brokenlander Straße flüchten gesehen hat? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per Email an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

