Berlin - Über Nacht werden zwei SUV in der gleichen Straße entwendet - Polizei stellt ein Fahrzeug in Berlin fest und sucht Zeugen der Taten

In der Nacht auf Mittwoch (16.10.2024) ist es in der Straße An der Rellau gleich zu zwei Diebstahlstaten gekommen, bei denen jeweils ein SUV der Marke Audi entwendet wurde. Ein Fahrzeug konnte durch die Landespolizei Berlin fahrend festgestellt und gestoppt werden.

Am frühen Morgen gegen 03:30 Uhr führten Beamte der Landespolizei Berlin im Bereich der Stadtautobahn der Bundeshauptstadt eine Verkehrskontrolle bei einem schwarzem Audi Q7 durch. Nach erfolgter Rücksprache mit dem Polizeirevier Pinneberg und dem zum Fahrzeug gehörenden Halter in Rellingen konnte das Vorliegen einer Diebstahlstat festgestellt werden. Der 33-jährige Fahrer des SUV wurde vorläufig in Berlin festgenommen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Der geschädigte Halter, der seinen Audi am Vorabend auf der Grundstücksauffahrt abgestellt hatte, wusste bis zum Erscheinen der Polizei nichts von der Entwendung.

Einige Stunden später wurde die Pinneberger Polizei erneut in die Straße An der Rellau entsandt, da es dort zu einer weiteren Entwendung eines SUV gekommen war. Der Geschädigte parkte seinen Audi SQ5 ebenfalls am Vorabend auf seinem Grundstück ab und stellte am Morgen gegen 08:45 Uhr das Abhandenkommen des Fahrzeugs fest. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg - dortiges Sachgebiet 5 für komplexe Ermittlungen - übernahm in beiden Fällen die sofortigen Ermittlungen und bittet zur Aufklärung der Taten um Zeugenhinweise. Wer hat in der Straße An der Rellau in der tatbetroffenen Nacht verdächtige Personen wahrgenommen oder sonstige mögliche tatrelevante Feststellungen gemacht? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

