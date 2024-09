POL-E: Essen: 34-Jähriger mit lebensgefährlicher Verletzung rettet sich in Spielhalle - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45239 E.-Fischlaken: Am Donnerstagmorgen (19. September) entwendeten unbekannte Tatverdächtige zwei hochwertige Pedelecs am Motorradtreff "Haus Scheppen" am Baldeneysee. Die Ermittlungsgruppe Fahrrad bittet um Hinweise. Ein 38-jähriger Mann stellte die beiden Pedelecs gegen 9:45 Uhr an einem Geländer ab und sicherte sie mit einem Rahmenschloss. Bereits ...

