POL-E: Essen: Unbekannte Frau klaut 200 Kondome und Bierdose - Fotofahndung

Essen (ots) - 45355 E.-Bochold: Am Samstag (21. September) gegen 23:25 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einem Wohnhaus in der Legrandallee informiert. Am Einsatzort konnte bereits eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Sechs Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden evakuiert. Eine weitere Person sollte sich laut Angaben der Nachbarn noch in der ...

