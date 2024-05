LPI-G: Wahlplakate abgerissen

Greiz (ots) - Bernsgrün: Eine 46-jährige Radfahrerin verletzte sich am gestrigen Tag (09.05.2024) schwer und wurde in der Folge ins Krankenhaus gebracht. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie am Nachmittag beim Befahren der Landstraße in Richtung Bernsgrün offenbar alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich. Die Greizer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen (Bezugsnummer 0119453/202 ) und nimmt Zeugenhinweise dazu ...

mehr