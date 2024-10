Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein und erbeuten fünfstelligen Geldbetrag - Polizei sucht Zeugen

Kaltenkirchen (ots)

Am Dienstagabend (15.10.2024) ist es in der Neidenburger Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Unbekannte Bargeld von über 10.000 Euro entwendeten.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zum Wohnobjekt und durchsuchte die Räumlichkeiten. Letztendlich nahm man den genannten Geldbetrag sowie eine Armbanduhr an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Hausbewohnerin stellte die Tat gegen 22:00 Uhr fest. Da die anwesende Frau unmittelbar vorher noch das Öffnen und Schließen von Zimmertüren hörte, dürften sich die Täter nur wenige Minuten zuvor aus dem Objekt entfernt haben.

Die zuständige Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 4- bittet zur Aufklärung der Tat um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen werden.

