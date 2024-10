POL-SE: Elmshorn - Körperliche Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau -Polizei sucht zwei Radfahrer als Zeugen

Wedel (ots) - In der letzten Woche, vermutlich bereits am Dienstag (24.09.2024), ist es auf der gegenwärtigen Baustelle beim Johann-Rist-Gymnasium in der Straße Am Redder zu einer unerlaubten Müllentsorgung gekommen. Die kostenpflichtig zu entsorgende Mineralwolle in einer Menge von unter einem Kubikmeter wurde ...

mehr