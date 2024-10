Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Rönnau - Körperverletzungsdelikt nach Ü-30-Party - Polizei sucht Zeugen

Klein Rönnau (ots)

Am 13.10.2024 ist es in den frühen Morgenstunden zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 42-jährigen Hamburgerin gekommen. Im Zusammenhang mit der Tat wird eine Frau gesucht, die Zeugin der Tat sein könnte.

Ein Ehepaar aus Hamburg hat am vergangenen Samstag (12.10.2024) ab ca. 22.00 Uhr die Ü-30-Partry am Klüthsee/Pferdestall besucht.

Nach der Veranstaltung kam zu einer Körperverletzung gegen die Hamburgerin, die sich einige Stunden nach der Tat in einem dunkelgrünen VW-T4 Multivan Highländer wiederfand. Dieses Fahrzeug stand am Ende des Parkplatzes in Richtung der Ausfahrt zum Sipsdorfer Weg. Die Tatzeit ist derzeit noch nicht genau feststellbar, könnte sich aber ungefähr gegen 04.30 Uhr abgespielt haben. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Frau an dem Multivan gesehen, die dort an der geöffneten Schiebetür mit jemanden gesprochen haben soll.

Die Frau wurde als 165 cm groß und schlank beschrieben. Sie hatte blonde zum Pferdeschwanz gebundene Haare, die ihr ungefähr bis zum Ende des Schulterblattes gingen. Weiterhin wurde die Frau mit einem ungefähren Alter von 35 Jahren geschätzt. Als Bekleidung soll die Frau eine helle hüftlange Jacke getragen haben.

Die Ermittlungen werdend beim Polizeirevier Bad Segeberg geführt. Dort erhofft man sich sachdienliche Angaben von Zeugen zu der beschriebenen Tat oder einer Person, auf die die angegebene Beschreibung passt. Hinweise werden unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegengenommen.

