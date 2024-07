POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

Mörfelden (ots) - Am 20.07.2024 kam es auf der BAB 5 in nördlicher Fahrtrichtung in Höhe des Parkplatzes Kaiserstein zu einem schweren Verkehrsunfall, es wurde bereits berichtet. Einer der Fahrzeuginsassen ist am Abend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr