POL-DVS: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 5

Mörfelden (ots)

Am 20.07.2024 gegen 15:11 Uhr kam es auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstellen AS Langen/Mörfelden und AS Zeppelinheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Renault Latitude mit französischer Zulassung verlor aus noch ungeklärter Ursache in Höhe des Parkplatzes Kaiserstein die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fzg. zunächst mit dem Aufpralldämpfer der Fahrbahnteilung, schleuderte nach rechts gegen die Leitplanken im Bereich des Parkplatzes Kaiserstein und prallte im weiteren Verlauf auf einen auf dem Parkplatz abgestellten Sattelauflieger. Die drei männlichen Fahrzeuginsassen wurden teils schwer verletzt. Zwei der drei Personen mussten durch die Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden und konnten noch an der Unfallstelle durch die eingesetzten Rettungskräfte erfolgreich reanimiert werden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Sachverhalts hinzugezogen. An der Unfallstelle eingesetzt waren mehrere Streifen der Autobahnpolizei, Rettungskräfte und Feuerwehr, die Autobahnmeisterei sowie ein Rettungshubschrauber. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers musste die BAB 5 in nördlicher Richtung kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam durch die Sperrung zu Rückstau, infolgedessen wendeten mehrere Verkehrsteilnehmer und fuhren entgegen der Fahrtrichtung als Falschfahrer zur AS Langen/Mörfelden.

