Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche in Pizzeria in einer Nacht

Nettetal-Schaag (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in Nettetal-Schaag zu gleich zwei Einbrüchen in dieselbe Pizzeria einer 43-jährigen Grefratherin. Im ersten Fall warfen die bislang unbekannten Täter eine Glastür zu den Geschäftsräumen mit einem Pflasterstein ein und erbeuteten Bargeld aus der Kasse, sowie einige elektronische Geräte. Nachdem der Einbruch polizeilich aufgenommen und die kaputte Tür provisorisch gesichert war, nutzten vermutlich andere, ebenfalls noch unbekannte Täter, den nun unzureichenden Einbruchschutz und stahlen aus der Pizzeria neben einem Fernseher und Lebensmitteln, einen PKW-Schlüssel, mit dem sie auch gleich das Fahrzeug mitnahmen. Die Polizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf und sicherte Spuren am Tatort. Sollten Sie in der Nacht zu Samstag in Schaag etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1011)

