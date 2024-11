Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Frau fährt mit Pkw auf Polizeibeamte zu

Nettetal-Schaag (ots)

Nach einem vorausgegangenen Streit am Freitag, den 15.11.2024 auf der Brachter Straße, wurden Einsatzkräfte der Polizei Viersen gegen 13.20 Uhr zu Hilfe gerufen. Vor Ort wollten die Einsatzkräfte die Beteiligten nach dem Streit befragen und die Personalien feststellen. Eine 32-jährige Mönchengladbacherin weigerte sich jedoch, ihre Personalien anzugeben. Sie zweifelte an der Echtheit der Polizisten, obwohl diese im Streifenwagen und mit Uniform bekleidet angereist waren. Um sich der Maßnahme zu widersetzen, fuhr sie auf eine der Polizistinnen zu. Die Polizistin wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Autofahrerin lenke zeitgleich ihren Pkw kurz vor der Polizistin in eine andere Richtung. Es kam zu keiner Verletzung. Die 32-jährige Frau floh anschließend von der Einsatzörtlichkeit. Da die Personalien der Autofahrerin aber feststanden, musste keine größere Fahndung eingeleitet werden. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. /js (1014)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell