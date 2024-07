Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Fahrzeuges in der Eichendorffstraße - PM Nr. 2

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr kam es, wie bereits berichtet, in der Eichendorffstraße in Sandhausen zu einem Pkw-Brand. Beim Eintreffen der ersten Funkstreifenwagenbesatzung stand dieser bereits in Vollbrand. Durch die Freiwillige Feuerwehr aus Sandhausen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und schließlich auch gelöscht werden. Der Opel Insignia, welcher zum Zeitpunkt des Brandausbruches in einem Hinterhof eines dortigen Wohnanwesens geparkt war, brannte völlig aus. Ersten Ermittlungen zufolge lag wohl ein technischer Defekt an der Fahrzeugbatterie bzw. der Elektronik vor. An dem Opel entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Der Einsatz von Feuerwehr und Polizei war gegen 02.15 Uhr beendet. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell