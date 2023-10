Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum/Dörpen - Einbruch in Pkw und Wohnwagen

Walchum/Dörpen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es in Walchum und Dersum zu diversen Einbrüchen in Pkw und Wohnwagen. In Walchum sind bislang unbekannte Täter am Schrägweg in einen Mazda eingebrochen. In der Straße Am Birkengrund und am Fehnweg brachen die Täter in einen Ligier sowie in einen Mercedes ein. In der Ortschaft Dersum wurden in der Wehrtannenstraße sowie am Neuer Weg ein Skoda, ein VW sowie zwei Wohnmobile angegangen. Die Täter erbeuteten unter anderem Geldbörsen, Bargeld, Schmuck und Werkzeug. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

