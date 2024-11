Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Unfall im Kreisverkehr, Autofahrer nimmt Radfahrer die Vorfahrt

Brüggen-Bracht (ots)

Am Dienstag gegen 7.40 Uhr ist es im Kreisverkehr Brüggener Straße/Holtweg in Bracht zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer gekommen. Der 38-jährige Fahrradfahrer aus Brüggen war auf dem Holtweg in Richtung des Kreisverkehrs mit der Brüggener Straße unterwegs. Diesen wollte er überqueren. Ein 43-jähriger Niederkrüchtener fuhr auf der Brüggener Straße, ebenfalls in Richtung Kreisverkehr. Nachdem er verkehrsbedingt gewartet hatte und wieder angefahren war, stieß er im Kreisverkehr mit dem Radfahrer zusammen, den er vorher nicht wahrgenommen hatte. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. /hei (1018)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell