POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Vaihingen an der Enz: Brand eines Unterkunftsgebäudes fordert einen Toten

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag, den 21.01.2025 kam es gegen 17:00 Uhr zum Brand in einer städtischen Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft in der Auricher Straße in Vaihingen an der Enz. Wir berichteten hierzu aus dem Polizeieinsatz: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5954045, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5954049, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5954055, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5954059.

Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein einstöckiges Gebäude, welches von der Stadt Vaihingen an der Enz als Unterkunft für obdachlose Menschen und Flüchtlinge genutzt wird. In dem Gebäude waren 19 Personen wohnhaft, darunter auch der verstorbene 58-Jährige.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und der Staatsanwaltschaft Heilbronn zur Klärung der Brandursache und der Umstände, die zum Tod des 58-Jährigen geführt haben, dauern an. Die Kriminaltechnik konnte ihre Arbeit noch nicht beenden, da an dem einsturzgefährdeten Brandobjekt zunächst das Dach abgetragen werden musste. Die Spurensicherung wird im Laufe des heutigen Tages fortgesetzt. Die Brandursache ist nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion des Verstorbenen waren dessen erlittene Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung todesursächlich. Anhaltspunkte für eine Gewalteinwirkung Dritter konnten keine gewonnen werden.

Bei dem Brand zogen sich drei weitere Bewohner Verletzungen zu und waren zur Behandlung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Weiterhin zog sich ein Feuerwehrmann im Zuge der Löscharbeiten leichte Verletzungen zu. Darüber hinausgehende Meldungen über weitere Tote oder Verletzte, wie sie teilweise in den sozialen Medien kursieren, entsprechen nicht den Tatsachen.

