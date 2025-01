Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter schlägt auf städtisches Messfahrzeug ein

Ludwigsburg (ots)

Ein 66 Jahre alter Mitarbeiter saß am Donnerstag (23.01.2025) in einem städtischen Messfahrzeug in der Straße "Neuwengert" in Bietigheim-Bissingen, um Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen durchzuführen. Gegen 17.35 Uhr näherte sich ein noch unbekannter Mann dem Pkw und begann unvermittelt mit einem etwa 50 cm langen Gegenstand auf die Windschutzscheibe des VW einzuschlagen. Der Unbekannte versuchte auch, die von innen verriegelte Fahrertür zu öffnen, ehe er zu Fuß in Richtung Friedhof flüchtete. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Der Täter wird als 170 bis 175 cm groß und sehr schlank beschrieben. Er war maskiert und trug einen auffallend bunt gemusterten Pullover.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 1.000 Euro belaufen.

