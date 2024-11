Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit drei Verletzen bei Worms-Abenheim

Worms (ots)

Am 03.11.2024 um 16:25 Uhr kam es auf der L425 zwischen Westhofen und Worms-Abenheim zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen kam ein PKW zunächst nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Erdwall. Anschließend überschlug sich der PKW und kam im Straßengraben auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Liegen. Der Fahrer des Fahrzeugs flüchtete zu Fuß vom Unfallort, die beiden weiteren Fahrzeuginsassen verblieben verletzt an der Unfallörtlichkeit und wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Einer der Verletzten wurde mittels Rettungshubschrauber abtransportiert. Der Fahrer konnte nach umfangreicher Suche, u.a. unter Einsatz eines Hubschraubers, in der Gemarkung Osthofen festgenommen werden. Dieser war alkoholisiert und wird derzeit weiteren polizeilichen Maßnahmen zugeführt. Zur Klärung der Unfallursache wird ein Gutachter hinzugezogen. Die L425 zwischen Westhofen und Worms-Abenheim bleibt voraussichtlich bis 19:30 Uhr gesperrt.

