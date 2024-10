Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Worms, Kirschgartenweg (ots)

Am Dienstag, dem 22.10.2024 gegen 16:30 Uhr befährt ein 51-Jähriger Fahrzeugführer aus Offstein mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen den Kirschgartenweg in Worms. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verliert der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert schlussendlich mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Durch den Zusammenstoß werden die drei Fahrzeuginsassen schwer bis leicht verletzt, können sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die verletzten Fahrzeuginsassen werden durch den hinzugezogenen Rettungsdienst ins Klinikum nach Worms verbracht. Für die polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme wird die Fahrbahn für ca. eine Stunde gesperrt. Die Berufsfeuerwehr Worms unterstützt bei den Absperrmaßnahmen. Der verunfallte PKW kann schlussendlich durch ein hinzugezogenes Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell