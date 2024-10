Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wörrstadt - Rommersheim - Brand zerstört Fachwerkhaus

Wörrstadt - Rommersheim (ots)

Gegen 23:00 Uhr am gestrigen Abend kam es zum Brand eines Einfamilienhauses im Wörrstädter Stadtteil Rommersheim. Die über Notruf verständigten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr fanden das Fachwerkhaus in der Kegelbahnstraße bei Eintreffen bereits in Vollbrand stehend vor.

Der einzige Bewohner des Hauses hatte dieses zuvor bereits eigenständig verlassen. Der Mann wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dass der Brand auf die angrenzenden Gebäude übergriff, konnte durch die Feuerwehr in der Nacht zwar verhindert werden, jedoch wurde ein Nachbargebäude durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens des Fachkommissariats K45 in Alzey. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht zu ermitteln, das Fachwerkhaus brannte bis auf die Grundmauern ab und wurde vollständig zerstört.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell