POL-PDWO: Worms- 89-jährige Frau in Worms bestohlen

Worms (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am gestrigen Nachmittag die Halskette einer 89-jährigen Frau aus Worms. Die Frau befand sich gegen 15:00 Uhr am Fenster ihrer Erdgeschosswohnung in der Rheinstraße, als sie von einem bislang unbekannten Mann auf ihre Halsketten angesprochen wurde. Im Laufe des Gespräches übergab die Wormserin dem Mann eine der beiden Ketten, damit diese sie näher betrachten konnte. Die Frage des Mannes, ob er die Kette erwerben könne, verneinte die Frau jedoch.

Daraufhin rannte der Täter mitsamt der Goldkette in der Hand weg, ohne dass die 89-Jährige dies verhindern konnte. Der Wert der entwendeten Halskette wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der Täter wurde durch die Wormserin wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 175cm groß, kräftiger Körperbau, 50- 55 Jahre alt, helle Haut, schwarze Haare, schwarzer Vollbart

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell