Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw- Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum vom 07.09.2024, 17.50 Uhr bis 09.09.2024, 07.40 Uhr gelangten Unbekannte in das Innere eines Skoda, der in der Straße 'Am Kupferrasen' abgestellt war. Aus dem Pkw wurde eine Musikanlage, ein Subwoofer sowie zwei Musikboxen im Gesamtwert von rund 1.600 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0235035/2024 entgegen. Ebenso am vergangenen Wochenende wurde die Seitenscheibe eines Opel eingeschlagen und ein Baustellenradio entwendet. Das Fahrzeug war in der Straße 'Am Dornheimer Berg' abgestellt. Zeugenhinweise hierzu werden unter der Bezugsnummer 0234934/202 4 entgegengenommen. (ah)

