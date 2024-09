Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungsbrand

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitagnachmittag in der Langensalzaer Straße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die 57-jährige Wohnungsinhaberin blieb unverletzt. Ihre Wohnung ist infolge des Brandschadens nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ml)

