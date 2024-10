Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms- Toilettenhäuschen auf Baustellengelände abgebrannt

Worms (ots)

Donnerstag, 10.10.2024, 18:20 Uhr

Am Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr kam es zum Brand eines mobilen Toilettenhäuschens, auf dem frei zugänglichen Lagerplatz einer Baustelle in der Straße Am Mondscheinweg.

Der Brand wurde durch Zeugen am Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr festgestellt und via Notruf der Wormser Feuerwehr gemeldet. Durch deren Einsatzkräfte wurde der Brand anschließend gelöscht. Weitere Gegenstände im Umfeld der mobilen Toilette wurden nicht beschädigt. Das Toilettenhäuschen selbst wurde durch den Brand vollständig zerstört. Die genaue Brandursache ist derzeit nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell