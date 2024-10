Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey- Einbruch in Einfamilienhaus zur Tageszeit

Alzey (ots)

Am Dienstag den 08.10.2024 kam es in der Zeit zwischen 09:00 und 16:15 Uhr zum Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Am Ochsenklauer. Der oder die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und schlugen die Scheiben eines im Erdgeschoss gelegenen Fensters ein, um so ins Innere des Hauses zu gelangen. Dort wurden sämtliche Räume sowie das Inventar nach Geld und Wertgegenständen durchsucht. Der oder die Täter entfernten sich im Anschluss samt Diebesgut unerkannt. Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine Spurensuche durch und ermittelt im Rahmen eines Strafverfahrens.

