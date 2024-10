Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fahrradfahrer vom Rad gestoßen

Worms (ots)

Am Samstag den 05.10.2024 kam es gegen 09:45 Uhr im Bereich der Adelheidstraße in Worms zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Hierbei wurde ein 26-jähriger Fahrradfahrer, welcher auf einem geschotterten Weg fuhr, durch einen unbekannten männlichen Fußgänger vom Fahrrad gestoßen. Hierbei stürzte der Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad eine Böschung hinunter und verletzte sich hierbei. Die Polizei Worms hat bezüglich des Sachverhalts die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt äußern kann wird gebeten, sich mit der Polizei Worms in Verbindung zu setzten.

