BPOLI S: Bilanz anlässlich der Spielbegegnung Belgien - Ukraine

Ulm (ots) - Ein 28 Jahre alter Mann hat am vergangenen Samstag (22.06.2024) Widerstand gegen die Maßnahmen der Bundespolizei geleistet. Der tunesische Staatsangehörige war am Samstagmorgen zunächst mit einem Fernzug von Stuttgart in Richtung Ulm gefahren und soll gegenüber dem Zugbegleiter keine gültige Fahrkarte vorgezeigt haben. Da sich der 28-Jährige bisherigen Informationen zufolge zudem nicht ausweisen wollte, ...

mehr