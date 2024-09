Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.09.2024) gegen Mitternacht fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild auf der Hirblinger Straße in Höhe der Bahnunterführung gegen ein Verkehrsschild Dabei wurde das Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und ragte in die Fahrbahn. Der vor Ort entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

---

Lechhausen - Am Samstag (07.09.2024) gegen 23.00 Uhr beschädigten ein Unbekannter mehrere geparkte Fahrzeuge in der Soldnerstraße (10er Hausnummernbereich). Der Täter beschädigte die drei am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 3.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

---

Firnhaberau - Im Zeitraum von Donnerstag (05.09.2024) 18.30 Uhr bis Freitag (06.09.2024) 07.00 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen im Marderweg (20er Hausnummernbereich) geparkten blauen Peugeot am linken Kotflügel beschädigt. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

---

Kriegshaber - Im Zeitraum von Freitag (06.09.2024) 19.30 Uhr bis Samstag (07.09.2024) 12.00 Uhr hat ein Unbekannter in der Reeseallee (30er Hausnummernbereich) einen Fiat Ducato beschädigt. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Täter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell