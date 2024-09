Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Nacht von Mittwoch (04.09.2024) 00.15 Uhr bis 08.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Schwangaustraße (20er Hausnummernbereich) ein mattschwarzes E-Bike der Marke Trek. Das Fahrrad war in einer Tiefgarage abgestellt. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

