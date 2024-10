Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Monsheim- mehrere tausend Euro Schaden nach Trickdiebstahl

Monsheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es zu einem sogenannten Trickdiebstahl, bei dem ein 72-jähriger Mann aus Monsheim um mehrere tausend Euro gebracht wurde.

Der 72-Jährige befand sich zur genannten Uhrzeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Robert-Bosch-Straße in Monsheim.

Er war gerade im Begriff seine Einkäufe im Auto zu verstauen, als er von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte bat den Monsheimer darum, ihm Geld zu wechseln, wodurch er ihn dazu brachte seine Geldbörse hervorzuholen.

Da der 72-Jährige jedoch kein passendes Kleingeld bieten konnte, entfernte sich der Tatverdächtige.

Am Folgetag, Mittwoch den 16.10.2024, stellte der Monsheimer fest, dass seine Bankkarte entwendet wurde. Bei der Prüfung seines Kontos musste er feststellen, dass unberechtigte Abbuchungen in Höhe mehrerer tausend Euro stattgefunden hatten. Zudem wurde die Bankkarte für mehrere Einkäufe in Supermarktfilialen genutzt. Ein Zusammenhang mit dem Geschehen auf dem Supermarktparkplatz erscheint in diesem Fall als sehr wahrscheinlich.

Der 72-jährige Monsheimer konnte den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Ca. 1,82 m groß, dunkle Hautfarbe und einen schwarzen Vollbart, Bekleidung unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

