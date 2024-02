BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei verhindert erfolgreiche Schleusung

Pasewalk / Pomellen (ots) - Bereits am Freitagmittag stellte sich ein 43jähriger polnischer Staatsangehöriger der Grenzkontrolle am grenzüberschreitenden Verkehrsweg BAB 11 Pomellen. Er hatte diese zuvor fußläufig und in Begleitung seiner Schwester erreicht. Der Pole gab an, per Haftbefehl in Deutschland gesucht zu werden. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab ...

mehr