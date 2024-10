Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht am Kreisverkehrsplatz

Monsheim (ots)

Am Montag, den 21.10.2024 gegen 16:58 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht am Kreisverkehrsplatz der Bundesstraßen 47 und 271 nahe der Bahnunterführung in Monsheim. Durch einen derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein auf einer Verkehrsinsel befindliches Verkehrsschild beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu möglichen Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell