Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sperrung der Carl-Villinger-Straße in Worms am 02.11.2024

Worms (ots)

Am Samstag, den 02. November 2024 im ungefähren Zeitraum von 10:00 Uhr und 18:00 Uhr, kommt es aufgrund einer Veranstaltung in der EWR-Arena in Worms zu einer Sperrung der Carl-Villinger-Straße zwischen Paul-Gerhardt-Straße und Monsheimer Straße.

