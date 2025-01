Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Unfallflucht in der Zepplinstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt derzeit gegen einen noch Unbekannten, der am Donnerstag (23.01.2025) gegen 07.25 Uhr in der Zeppelinstraße in Kornwestheim in einen Unfall verwickelt war und die Flucht ergriff. Als ein 30 Jahre alter Mann den Gehweg der Zeppelinstraße nahe der Schützenstraße betrat, kam es zu einer Kollision mit dem Unbekannten, der vermutlich mit einem Roller verbotswidrig den Gehweg befuhr. Der 30-Jährige stürzte und erlitt mutmaßlich schwere Verletzungen. Darüber hinaus wurde sein Handy beim Sturz beschädigt. Der unbekannte Rollerlenker setzte seine Fahrt, nachdem er kurz angehalten hatte, fort. Der 30-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 400 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

