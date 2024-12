Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand aus bislang unbekannter Ursache - Rauchentwicklung im Bereich Treppenhaus und Keller eines Wohnhauses - derzeit kein Hinweis auf verletzte Personen - Erstmeldung

Stadtgebiet Freiburg

Stadt Freiburg im Breisgau - Freiburg-Wiehre

Am 05.12.2024 gegen 05:45 Uhr meldete ein Anrufer über Notruf der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, dass ein Rauchmelder in seinem Haus in der Schwendistraße angeschlagen habe und offenbar Rauch aus dem Keller dringen würde.

Vor Ort wurde festgestellt, dass es im Bereich des mehrgeschossigen Kellers zu einem Brand in einem Kellerabteil gekommen war.

Bislang gibt es keinen Hinweis auf verletzte Personen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar.

Die Berufsfeuerwehr Freiburg ist vor Ort auf Erkundung und sucht die genaue Brandörtlichkeit um eine weitere Ausdehnung zu verhindern und den Brand zu bekämpfen.

Es kann im Bereich der Schwarzwaldstraße/B31 stadteinwärts zu Verkehrsbehinderungen kommen. Derzeit läuft der Verkehr aber in diesem Bereich störungsfrei.

Nach derzeitigem Sachstand besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Stand: 06:30 Uhr

Es wird nachberichtet.

