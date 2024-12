Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Traktor überrollt Pkw

Am Montag erlitt eine 34-Jährige bei einem Unfall bei Schwendi schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 19.40 Uhr war eine 34-jährige in der Bachstraße in Orsenhausen unterwegs. An der Einmündung bog sie nach links auf die L259 ein. Ein 29-Jähriger kam mit seinem Traktor von links. Er war in Richtung Rot unterwegs und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 29-Jähriger versuchte wohl noch nach links auszuweichen. Mit seinem Traktor überrollte er die Fahrzeugfront des Ford Fiesta und kam anschließend im Acker zum Stehen. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem total beschädigten Auto. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Der 29-Jähriger wurde leicht verletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Totalschaden am Traktor auf 50.000 Euro, den am Ford auf 15.000 Euro. Gegen 21.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

