Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Öl ausgelaufen

Am Montag verlor ein Hyundai in Giengen an der Brenz Motoröl.

Ulm (ots)

Der Hyundai hatte gegen 10.15 Uhr einen technischen Defekt. Denn das Auto verlor von der Albrecht-Ziegler-Straße über die Daimlerstraße und die Wiesenstraße bis hin zu einem Parkplatz in der Riedstraße Öl. Vermutlich bemerkte die 62-Jährige den Ölverlust auf der rund 600 Meter langen Strecke nicht und fuhr nach dem Einkauf weiter. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen an dem kurzzeitig geparkten Auto ablesen und der Polizei mitteilen. Die Fahrerin konnte wenig später an ihrer Wohnanschrift angetroffen und als Verursacherin ermittelt werden. Die Polizei sicherte die Gefahrenstelle ab, während der Bauhof sich um die Beseitigung der Ölspur kümmerte. Für diese Kosten muss nun die Autofahrerin aufkommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass der Fahrer für den Zustand des Fahrzeugs die Verantwortung trägt. Er muss vor der Abfahrt prüfen, ob alles in Ordnung ist. Schafft er eine Gefahrenstelle, muss er sie sofort ausreichend absichern, damit niemand zu Schaden kommt.

++++2342473(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell