Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Radfahrer und Fußgänger stoßen zusammen

Zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Montag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17.15 Uhr in der Keplerstraße. Ein 58-Jähriger überquerte an einem geparkten Auto die Straße. Dabei übersah er den auf der Straße fahrenden 36-jährigen Radler. Fahrradfahrer und Fußgänger kollidierten miteinander und der Radler überschlug sich. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und kamen in Krankenhäuser.

