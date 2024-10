Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Rauchentwicklung durch überhitzten Handyakku - schnelle Reaktion verhindert Schlimmeres

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

29. Oktober 2024; 18:30 - 19:31 Uhr

Käthe-Kollwitz-Ufer, Johannstadt

Beim Versuch, den Akku eines Smartphones zu wechseln, geriet dieser in Brand und setzte starken Rauch frei. Schnell breitete sich der giftige Rauch in der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamiliengebäudes aus. Über den Notruf 112 wurde die Feuerwehr alarmiert. Auf Empfehlung des Disponenten wurde das brennende Gerät mitsamt Akku aus dem Fenster auf den Rasen geworfen, um die Rauchquelle sofort zu entfernen und die Gefahr zu bannen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Mieter die Wohnung bereits unverletzt verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte die Räume und führte mit Mess- und Belüftungsgeräten eine gründliche Belüftung durch. Sobald die Luftqualität unbedenklich war, konnten die Bewohner in ihre Wohnung zurückkehren. Der Akku musste nach dem Abkühlen fachgerecht entsorgt werden. Im Einsatz waren 16 Kräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell