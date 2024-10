FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 22. Oktober 2024

Feuerwehr Dresden

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden in der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 226 Mal alarmiert. Die Notärzte kamen in Summe 68 Mal zum Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde im Leitstellenbereich zwei Mal eingesetzt. Darüber hinaus wurden 240 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr Dresden rückte zu sieben Brandeinsätzen aus. 20 Mal mussten die Einsatzkräfte zur Technische Hilfeleistung ausrücken. Weiterhin kam es zu vier Fehlalarmen durch automatische Brandmeldeanlagen.

Rauchentwicklung in einem Entsorgungsbetrieb

22. Oktober 2024; 12:14 - 19:48 Uhr

Maxener Straße, Lockwitz

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es in der Anlieferhalle eines Entsorgungsunternehmens zu einem Brand. Durch die hohe Brandlast kam es anfänglich zu einer starken Rauchentwicklung, welche schon von weitem zu sehen war. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Müll im Inneren einer Halle an mehreren Stellen, dabei zerknallten mehrere kleinere Druckgasbehälter. Die Einsatzkräfte nutzen die vorhandenen großen Eingänge und bekämpften das Feuer von drei Seiten. Durch das zügige Handeln der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die anschließenden Nachlöscharbeiten gestalten sich immer etwas aufwändig, da der Müll mit Räumgeräten ins Freie gebracht werden und dann einzeln abgelöscht werden muss. Im Inneren der Halle kam auch unser Löschunterstützungsfahrzeug zum Einsatz. Mit einem feinen Wasserschleiher wurde die Entnahme des Mülls mit den Radladern gekühlt. Durch die Einsatzkräfte wurde der Bereich um das Ereignis mit einem Fahrzeug befahren und die Umgebung mit Messgeräten überprüft. Die Messungen ergaben keine Schadgase in der Luft im unmittelbaren Umfeld des Objektes. Im Einsatz befanden sich 69 Einsatzkräfte aller Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr, Rettungswache Leuben sowie die Stadteilfeuerwehren Niedersedlitz, Lockwitz und Langebrück.

