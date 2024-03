Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Blauer BMW-Kombi gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (14.03.) haben Kriminelle einen blauen 5er BMW-Kombi entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen GG-DK 333 war in der Virchowstraße abgestellt. Wenige hundert Meter entfernt, in der Robert-Bunsen-Straße, scheiterten in der Nacht vermutlich die gleichen Täter beim Versuch einen dort geparkten BMW zu erbeuten. In diesem Fall wurde das Schloss des Fahrzeugs beschädigt und eine Scheibe zerstört.

Die Beamten der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim sind mit den Fällen betraut. Unter der Telefonnummer 06142/696-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

